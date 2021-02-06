«Амкар» подал заявку на участие в Олимп-ПФЛ

Теги Амкар Валерий Чупраков премьер-лига Россия Олимп-ПФЛ стадион Звезда Футбол

«Амкар-Пермь» подал заявку на участие в следующем сезоне Олимп-ПФЛ.

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии»,- сообщил президент клуба Валерий Чупраков.

В качестве основного поля «Амкар-Пермь» заявлен крытый манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».

Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая. После этого начнется формирование состава команды.

О воссоздании «Амкара» было объявлено в начале апреля.

«Амкар» был основан в 1994 году и выступал в российской Премьер-лиге с 2004 по 2018 год. У клуба отозвали лицензию в конце 2018-го, поскольку он не мог предоставить РФС финансовые гарантии.

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