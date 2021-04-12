Сульшер о 6:2 с «Ромой»: «Мне не кажется, что работа завершена. «МЮ» пропустил после детских ошибок, так нельзя»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ромой» (6:2) в полуфинале .

«Мне не кажется, что работа завершена, но мы хорошо потрудились. Мы сыграли хорошо, но знаем, что соперник силен. Он забил нам два гола после двух моментов, которые мы ему дали. Против «Аякса» у «Ромы» тоже моментов было немного.

Во втором тайме мы сыграли очень хорошо. Сегодня мы использовали большинство своих шансов забить.

Мы проявили характер, совершив камбэк и не потеряв голову. Возможно, 5-10 минут в конце первого тайма мы провели не лучшим образом, но потом собрались. Оба гола – следствие детских ошибок, такие нельзя допускать на столь высоком уровне», – сказал Сульшер.

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