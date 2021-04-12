Пеп Гвардиола: «Ман Сити» блистал во 2-м тайме. Иногда нужно немного расслабиться и быть собой»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «ПСЖ» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал ЛЧ, и парни хотели сыграть как можно лучше.

Последние 10 минут тайма были неплохи, а после перерыва мы были блистательны во всех аспектах. Мы забили два гола на выезде. Через 6 дней нам предстоит трудная работа.

Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы изменили немного наш прессинг, стали агрессивнее. Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии.

Мы дважды забили и могли снова это сделать. Я доволен игрой, но позади лишь половина пути. Дальше нас ждут еще 90 минут. «ПСЖ» – хорошая команда, произойти может что угодно.

Против «Боруссии» Дортмунд мы пропустили, а потом отыгрались. Сегодня – тоже. Во втором тайме мы были собой. Нам удается играть определенным образом – а иначе не получается», – сказал Гвардиола BT Sport.

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