Сульшер о 7:1 с «Ромой» в 2007-м: «Хотим повторить. В тот день, когда я возьму трофей с «МЮ» как тренер, исполнится моя мечта»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями перед полуфиналом против «Ромы».

«Когда близится конец сезона, в важных матчах необходимы не только уверенность и вера, но и, конечно, удача и мастерство. Мы замечательно поработали, дойдя до пяти полуфиналов. Сейчас мы хотим пройти этот путь до конца.

В день, когда я смогу поднять трофей в качестве тренера , исполнится моя мечта. Для этого мы и работаем. Есть разные «если» и «но», однако наша цель – закончить этот сезон с трофеем и отпраздновать это. Я знаю, что это значит для команды».

О победе «МЮ» над «Ромой» со счетом 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2007 году

«Я помню оба этих матча. В первой игре я вышел в старте. Мы добились очень хорошего результата после поражения со счетом 1:2. Тот вечер был волшебным. Алан Смит прекрасно сыграл. Мы показали, на что способен «Юнайтед».

Хотим повторить это выступление!» – сказал Сульшер.