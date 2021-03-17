«Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве – 2:0

В 23-м туре первенства молодежных команд «Зенит» победил «Спартак» (2:0).
«Зенит», набрав 56 очка, занимает третье место в таблице, столько же очков у «Краснодара», а лидирует в таблице ЦСКА с 58 очками. «Спартак» идет 4-м с 49 баллами.
Первенство молодежных команд Россия
23-й тур
Зенит – Спартак – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Кузнецов (55), 2:0 – Саусь (90).
«Зенит»: Одоевский, Варичев, Зигангиров, Сандрачук, Марьянов, Ким, Каргинов, Фатеев, Ногтев, Кузнецов, Шамкин.
«Спартак»: Марков, Безчаснюк, Моргунов (к), Толстопятов, Саумов, Левченков, Трифонов, Шильцов, Трапицын, Муталиев, Кутателадзе.
Удаление: Левченков, 74.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.