«Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве – 2:0

В 23-м туре первенства молодежных команд победил (2:0).

«Зенит», набрав 56 очка, занимает третье место в таблице, столько же очков у «Краснодара», а лидирует в таблице ЦСКА с 58 очками. «Спартак» идет 4-м с 49 баллами.

Первенство молодежных команд Россия

23-й тур

Зенит – Спартак – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кузнецов (55), 2:0 – Саусь (90).

«Зенит»: Одоевский, Варичев, Зигангиров, Сандрачук, Марьянов, Ким, Каргинов, Фатеев, Ногтев, Кузнецов, Шамкин.

«Спартак»: Марков, Безчаснюк, Моргунов (к), Толстопятов, Саумов, Левченков, Трифонов, Шильцов, Трапицын, Муталиев, Кутателадзе.

Удаление: Левченков, 74.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.