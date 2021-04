Израильский арбитр Саги Берман сменил пол.

Теперь ее зовут Сапир Берман («Сапир» на иврите означает «сапфир» – примечание Sports.ru).

футбола Израиля объявила, что Сапир стала первой судьей-трансгендером: «Мы так гордимся 🇮🇱🏳️‍⚧️».

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA