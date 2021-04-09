Юлиан Нагельсманн: «Не скрывал, что меня привлекает должность тренера «Баварии». Благодарю «Лейпциг», что нашли решение»

Теги Бавария бундеслига Германия Оливер Минцлафф РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн, который со следующего сезона возглавит «Баварию», прокомментировал свое решение сменить клуб.

«Я буду покидать «Лейпциг» с тяжелым сердцем. Здесь, в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы, я тренировал особенную команду.

Все, включая персонал, работающий с командой, позаботились о том, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов определенно стал самым ярким событием времени, которое мы провели вместе. Этот момент я никогда не забуду. Сейчас мы также проводим лучший сезон в Бундеслиге в истории клуба. Мы хотим закончить сезон наилучшим образом, а также впервые выиграть значимый трофей.

«Лейпциг» – особенный клуб, но я ухожу. Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии» и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей «Лейпцига» за то, что они нашли решение с «Баварией» и сделали это возможным для меня», – сказал 33-летний специалист.

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