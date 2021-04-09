Юлиан Нагельсманн: «Не скрывал, что меня привлекает должность тренера «Баварии». Благодарю «Лейпциг», что нашли решение»

Главный тренер , который со следующего сезона возглавит «Баварию», прокомментировал свое решение сменить клуб.

«Я буду покидать «Лейпциг» с тяжелым сердцем. Здесь, в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы, я тренировал особенную команду.

Все, включая персонал, работающий с командой, позаботились о том, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов определенно стал самым ярким событием времени, которое мы провели вместе. Этот момент я никогда не забуду. Сейчас мы также проводим лучший сезон в Бундеслиге в истории клуба. Мы хотим закончить сезон наилучшим образом, а также впервые выиграть значимый трофей.

«Лейпциг» – особенный клуб, но я ухожу. Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии» и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей «Лейпцига» за то, что они нашли решение с «Баварией» и сделали это возможным для меня», – сказал 33-летний специалист.