«Бавария» объявила о назначении Нагельсманна главным тренером со следующего сезона, «Лейпциг» может получить до 25 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн продолжит карьеру в «Баварии».

33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Оба клуба подтвердили договоренность.

Нагельсманн подписал соглашение сроком на 5 лет.

«Бавария» сообщила, что удовлетворила запрос нынешнего тренера Ханс-Дитера Флика о расторжении контракта. Вместо 30 июня 2023 года соглашение специалиста теперь действует до 30 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Нагельсманн в новом клубе будет получать 8 млн евро в год. «Бавария» заплатит «Лейпцигу» компенсацию за уход тренера, которая может составить 25 млн евро с учетом различных бонусов.

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