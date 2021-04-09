«Бавария» объявила о назначении Нагельсманна главным тренером со следующего сезона, «Лейпциг» может получить до 25 млн евро

Главный тренер продолжит карьеру в «Баварии».

33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Оба клуба подтвердили договоренность.

Нагельсманн подписал соглашение сроком на 5 лет.

«Бавария» сообщила, что удовлетворила запрос нынешнего тренера Ханс-Дитера Флика о расторжении контракта. Вместо 30 июня 2023 года соглашение специалиста теперь действует до 30 июня 2021 года.

Ранее стало известно, что Нагельсманн в новом клубе будет получать 8 млн евро в год. «Бавария» заплатит «Лейпцигу» компенсацию за уход тренера, которая может составить 25 млн евро с учетом различных бонусов.