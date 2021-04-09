Семин о тренерах: «Берем иностранцев без опыта, а у нас своих ребят много. Черевченко, Слуцкий, Семак работают лучше, чем кто-либо. Давайте доверять»

Теги Зенит Химки Рубин Сергей Семак Леонид Слуцкий Юрий Семин премьер-лига Россия Вадим Евсеев Сергей Овчинников Игорь Черевченко Матч ТВ Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал больше доверять российским тренерам.

«Не называя фамилий. Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.

Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе… Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают – Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте доверять», – сказал Семин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья