«Наполи» обошел «Ювентус» в таблице Серии А после победы над «Торино»

«Наполи» победил «Торино» (2:0) в матче 33-го тура Серии А.

Этот результат позволил команде Дженнаро Гаттузо обойти «Ювентус» в турнирной таблице. У неаполитанцев и туринцев по 66 очков после 33 матчей чемпионата, но «Юве» уступает «Наполи» по дополнительным показателям.

«Милан», в активе которого также 66 баллов, имеет один матч в запасе и в эти минуты играет с «Лацио». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

2 мая «Ювентус» сыграет с «Удинезе» в гостях, а «Наполи» встретится с «Кальяри».