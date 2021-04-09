«Спартак» сойдется с ЦСКА в дерби, а для вас есть 1000 рублей на ставку

В главном матче выходных «Спартак» сыграет с ЦСКА в 27-м туре РПЛ в воскресенье.

Осенью красно-белые получили трешку в гостях и наверняка стремятся взять реванш. Кроме того, на лигочемпионское место позади «Зенита» настоящая очередь из 5-6 команд, так что победа необходима обоим клубам.

Букмекеры видят небольшим фаворитом «Спартак», но разница в коэффициентах незначительная – 2,45 против 2,90. На ничью можно поставить за 3,40, однако стоит помнить, что соперники в последний раз делили очки в 2018-м.

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