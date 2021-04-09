У Малкома гол+пас в матче за «Зенит» впервые за 13 месяцев

Полузащитник «Зенита» Малком поучаствовал в разгроме «Ротора» (6:0) в 27-м туре РПЛ.
На 56-й минуте бразилец подхватил мяч после отскока от защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол ворот.
На 65-й минуте Малком отдал результативную передачу полузащитнику Андрею Мостовому, доведшему счет до 3:0.
Малком забил и отдал голевой пас в одном матче впервые с марта 2020 года – тогда он сделал это в игре с «Уралом» (7:1) в рамках РПЛ.
У «Зенита» 5 побед и ничья за последние 6 игр, общий счет – 19:5. Дальше – матч с «Локомотивом»