У Малкома гол+пас в матче за «Зенит» впервые за 13 месяцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Ротор Малком Андрей Мостовой Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком поучаствовал в разгроме «Ротора» (6:0) в 27-м туре РПЛ.

На 56-й минуте бразилец подхватил мяч после отскока от защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол ворот.

На 65-й минуте Малком отдал результативную передачу полузащитнику Андрею Мостовому, доведшему счет до 3:0.

Малком забил и отдал голевой пас в одном матче впервые с марта 2020 года – тогда он сделал это в игре с «Уралом» (7:1) в рамках РПЛ.

У «Зенита» 5 побед и ничья за последние 6 игр, общий счет – 19:5. Дальше – матч с «Локомотивом»

Опрос

«Спартак» и ЦСКА сыграют после синхронных поражений 0:3. Кто справится лучше?
11279 голосов
«Спартак»
2.45 Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
ЦСКА
2.90 ЦСКА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
3.40 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья