Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в субботу

33-й тур АПЛ открывается в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Арсеналом» (2:2).
В субботу «Ливерпуль» принимает «Ньюкасл», а «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Лидсом», а «Лестер» – с «Кристал Пэлас».
Матчи «Фулхэм» – «Тоттенхэм» (0:1) и «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» (5:2) состоялись в марте из-за участия «шпор» и «горожан» в финале Кубка английской лиги 25 апреля.
33-й тур
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 24 апреля, 14.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 25 апреля, 14.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 апреля, 16.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 26 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.