Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в субботу

33-й тур АПЛ открывается в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Арсеналом» (2:2).

В субботу «Ливерпуль» принимает «Ньюкасл», а «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Лидсом», а «Лестер» – с «Кристал Пэлас».

Матчи «Фулхэм» – «Тоттенхэм» (0:1) и «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» (5:2) состоялись в марте из-за участия «шпор» и «горожан» в финале Кубка английской лиги 25 апреля.

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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