Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в субботу

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вест Бромвич Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Бернли Брайтон Футбол

33-й тур АПЛ открывается в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Арсеналом» (2:2).

В субботу «Ливерпуль» принимает «Ньюкасл», а «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встречается с «Лидсом», а «Лестер» – с «Кристал Пэлас».

Матчи «Фулхэм» – «Тоттенхэм» (0:1) и «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» (5:2) состоялись в марте из-за участия «шпор» и «горожан» в финале Кубка английской лиги 25 апреля.

Чемпионат Англии

33-й тур

Арсенал – Эвертон
Дата проведения
23 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Ньюкасл
Дата проведения
24 апреля, 14.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
24 апреля, 19.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Бернли
Дата проведения
25 апреля, 14.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
25 апреля, 16.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Вест Бромвич
Дата проведения
25 апреля, 21.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Кристал Пэлас
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья