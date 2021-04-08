Владелец «Ливерпуля» – фанатам: «Я подвел вас. Ответственность за ненужный негатив – только на мне. Извините»

Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам клуба после решения выйти из .

«Я знаю, что «Ливерпуль» обладает необходимым опытом, лидерскими качествами и страстью, чтобы восстановить доверие и помочь нам двигаться вперед. Более десяти лет назад, когда мы пришли в клуб и подписались на вызовы, связанные с футболом, мы мечтали о том же, о чем и вы. И мы усердно работали, чтобы клуб стал лучше. Наша работа не окончена. И я надеюсь, что вы поймете: даже когда мы совершаем ошибки, мы работаем в интересах вашего клуба. Я действительно подвел вас.

Извините меня еще раз. Только я несу ответственность за ненужный негатив, который возник вокруг клуба в последние пару дней. Это то, что я не забуду. Это демонстрирует, какой силой обладают болельщики сегодня и по праву будут обладать и впредь.

Если и есть что-то, что эта ужасная пандемия ясно показала, так это то, насколько важны болельщики для нашего вида спорта и для каждого вида спорта. Это видно на каждом пустом стадионе. Это был невероятно сложный год для всех нас, практически никто не остался незатронутым. Очень важно, чтобы футбольная семья «Ливерпуля» сохраняла жизнеспособность и преданность тому, что мы видим в исполнении болельщиков по всему миру. Это жесты доброты и поддержки. Я могу обещать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать этому», – сказал Хенри.

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