«Барса» и «Атлетико» не отказываются от Суперлиги. «Челси» не уверен в жизнеспособности проекта (Cope)

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Ряд испанских клубов, входящих в состав участников Суперлиги Европы, не изменил свою позицию в части поддержки инициативы.

Как сообщает Cope, «Барселона» и «Атлетико» все еще участвуют в проекте, в то время как «Манчестер Сити» объявил о намерении отказаться от него.

Касательно «Челси» отмечается, что клуб не подтвердил свое желание выйти из Суперлиги, однако сомневается в жизнеспособности соревнования.

По сведениям Mundo Deportivo, в «Барселоне» по-прежнему считают, что Суперлига станет отличным решением и с точки зрения спортивной составляющей, и с точки зрения бизнеса. В связи с этим каталонцы не планируют покидать проект.

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