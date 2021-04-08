«Челси» согласился на Суперлигу в последний момент. На создании турнира настаивали «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал»

Стало известно, почему отказался от участия в Суперлиге Европы.

Лондонский клуб выходит из числа участников турнира из-за негативной реакции болельщиков по всему миру. «Челси» согласился присоединиться к турниру в последний момент, клуб не был инициатором создания Суперлиги.

Сейчас в «Челси» жалеют о принятом решении и считают его ошибкой.

На создании турнира настаивали , и . и «Тоттенхэм» ведут внутриклубные переговоры по поводу выхода из Суперлиги, пишет журналист Sky Sports Кавех Солхекол.

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