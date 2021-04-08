Игроки «Лидса» вышли на разминку перед «Ливерпулем» в футболках с лого ЛЧ и словами «Заслужите»

осудил создание перед матчем английской Премьер-лиги с .

На трибунах появился баннер «Заслужите на поле. Футбол для болельщиков». В футболках с этой надписью (без слов «на поле») и логотипом Лиги чемпионов также на разминку вышли игроки «Лидса».

Матч «Лидса» и «Ливерпуля» начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: REUTERS/Paul Ellis

УЕФА и топ-клубы слишком нужны друг другу. Даже если Суперлига неизбежна, нынешний план слишком сырой

Диснеефикация футбола. Откуда взялась Суперлига?

«Никогда не видел человека, который бы столько лгал». Президент УЕФА назвал Аньелли лгуном, а клубы Суперлиги – жадными змеями

Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против

Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас