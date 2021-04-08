Невилл о словах Клоппа: «Он не может говорить, что хочет. Владельцы бросили его под автобус, он ненавидит каждую деталь Суперлиги больше меня»

Эксперт Sky Sports Гари Невилл отреагировал на слова главного тренера «Ливерпуля» по поводу .

Клопп выразил недовольство критикой Невилла.

«За годы я достаточно оскорблял «Ливерпуль». Что касается вчерашнего, с оскорблениями это не имеет ничего общего. Не знаю, почему я у него в голове. Не знаю, что его так завело.

Вчера я высказал эмоциональную мысль о футболе и защите футбола в этой стране, и сильнее всего я разочаровался в и . За последние сутки я одинаково критиковал оба клуба, так что я не знаю, в чем проблема.

У меня были 25 лет карьеры в «МЮ», 11 лет карьеры в Sky, и я усердно трудился ради этого. Я не получил это просто так, я не иду туда, где больше денег. У меня не было выбора. Сэр Алекс Фергюсон не спрашивал меня ежегодно: «Гари, хочешь остаться?». Так что я не понимаю, о чем он. Я даю работу шести сотням людей в городе, старался помогать им во время пандемии, это недостаточно трудно для него?

Он проделал отличную работу в «Ливерпуле», у меня нет проблем с Юргеном Клоппом, мне нравится его команда. Но он очень колючий. Его подвели его владельцы, они бросили его под автобус. Мы на одной стороне.

Но надо понимать, что он не может говорить, что хочет, а я могу. И я это понимаю. Юрген Клопп, которого мы знаем, ненавидит каждую деталь этой истории больше меня. Потому что это идет вразрез с его жизнью, с его убеждениями.

Его и его игроков подвели владельцы «Ливерпуля», – сказал Невилл.

Клопп ответил Невиллу: «Я не говорю о других клубах на эмоциях. Желаю Гари оказаться в трудной ситуации, а не там, где больше всего денег»