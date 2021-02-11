Яя Туре отправил Гвардиоле письмо с извинениями. Он говорил, что у Пепа проблемы с африканскими игроками

Экс-полузащитник рассказал о письме тренеру с извинениями за интервью 2018 года, в котором он заявил, что у специалиста проблемы с чернокожими и африканскими игроками.

«Когда происходит что-то не так, и ты совершаешь ошибку, или люди используют твое имя или тебя для неправильных действий, то нужно все исправить. Я хочу извиниться за то, что случилось. За то, что сделал что-то не так.

Мы решили, что попробуем связаться с некоторыми важными людьми в клубе, чтобы извиниться и сказать, что я вел себя непристойно по отношению к клубу.

С тех пор мы очень-очень долго ждали ответа, но не получаем его. И, конечно, если [Гвардиола] так себя чувствует, я ничего не могу сделать.

Конечно, я на связи с некоторыми людьми. Но не с топ-менджментом, это невозможно», – сказал Туре.

Яя Туре мочит Гвардиолу. Вы за кого?