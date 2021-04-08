Бензема и «Реал» близки к продлению контракта до 2023 года

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» близок к продлению контракта с форвардом Каримом Бензема, сообщает Marca.

33-летнему игроку было предложено продлить нынешнее соглашение, действующее до 2022 года, на один год, до лета 2023-го.

Ожидается, что соглашение будет подписано до конца нынешнего сезона, так как между «сливочными» и французом очень хорошие отношения.

Ранее стало известно о том, что «Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

В 26 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Бензема забил 19 голов. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья