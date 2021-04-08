Бензема и «Реал» близки к продлению контракта до 2023 года

близок к продлению контракта с форвардом , сообщает Marca.

33-летнему игроку было предложено продлить нынешнее соглашение, действующее до 2022 года, на один год, до лета 2023-го.

Ожидается, что соглашение будет подписано до конца нынешнего сезона, так как между «сливочными» и французом очень хорошие отношения.

Ранее стало известно о том, что «Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

В 26 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Бензема забил 19 голов. Его статистика – здесь.