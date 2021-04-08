Цаллагов о том, что «Сочи» намеренно проиграл «Зениту»: «Пусть говорят что хотят. Когда «Спартак» проигрывает, вы же не ставите так вопрос»

Полузащитник «Сочи» высказался об обвинениях в договорном характере матча с (1:2).

– Обидно слышать, что вы – фарм-клуб «Зенита» и сдаете ему игры?

– Пусть говорят что хотят. Я выхожу на футбольное поле играть и выигрывать. Всегда. И сейчас распыляться на каждого... Всем же не докажешь. Что бы ни сказал – критика будет.

– Но что люди могут говорить, если счет становится 1:2 – и после этого , до того игравший нормально, не проводит ни одной атаки?

– Объективно посмотрите на ресурс человеческий, на замены – есть разница? В мастерстве есть разница? Из всего этого так и складывается.

Вот меня бабушка, допустим, смотрит по телевизору. Родители, друзья. Думаете, нам хочется проигрывать, а потом еще и слышать то, что об этом говорят? Понимаю, вы (обращается к Игорю Рабинеру – прим. Sports.ru) болельщик .

– Это тут уж точно ни при чем.

– Мне кажется, все-таки чуть-чуть есть. Вы же не ставите так вопрос, когда «Спартак» нам проигрывает. Или тому же «Зениту» в декабре. Не говорите, что он бросил играть в конце.

– Фоменко сказал, что так захотелось отстоять этот гол, что команда откатилась назад, а этого делать не надо было.

– Я сразу ребятам сказал, что нельзя нам сейчас на отбой играть, нужно продолжать играть так, как играли. Просто этот штрафной Ракицкого – и хорошее исполнение...

Никому ничего не собираюсь доказывать – думаю, это неправильно. Но у каждого есть родственники, и они могут тоже сказать: «Что-то как-то подозрительно». И вот от них это хочется слышать меньше всего.

Когда человек начинает в чем-то ковыряться – всякое может себе напридумывать. Соответствует ли это действительности? Для меня очевидно – нет. Мы вышли на поле играть. И никто не хотел проигрывать.

Вопрос ведь можно совсем по-другому поставить. Нас всех из «Зенита» убрали. Как думаете, должна быть дополнительная мотивация что-то этому клубу доказать?

– Должна быть.

– Вот. Это неплохой раздражитель, – заявил Цаллагов.