Домашняя форма «Барсы» на сезон-2022/23 будет трехцветной

В интернете появился концепт формы, которую изготовит для «Барселоны» к сезону-2022/23.

Пока известно, что домашний комплект будет выполнен в трех цветах – на футболке будут присутствовать вертикальные полосы двух оттенков синего и красного цветов. Презентация формы запланирована на лето 2022 года.

Возможно, домашний комплект вдохновлен формой, в которой «Барса» выступала в конце 1990-х и в начале 2000-х годов.

Пока неизвестно, кто будет титульным спонсором каталонского клуба в сезоне-2022/23, поскольку контракт «Барсы» с японской компанией Rakuten истекает летом 2022 года.

Изображение: концепт Footy Headlines