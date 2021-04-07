Тренер «Дортмунда» Терзич о пенальти «Сити»: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением правил»

Главный тренер Дортмунд Эдин Терзич выразил недовольство судейством ответного матча 1/4 финала чемпионов с (1:2, первый матч – 1:2).

«Конечно, мы разочарованы. По итогам трех четвертей противостояния мы проходили дальше. «Манчестер Сити» отлично сыграл в обоих матчах и заслуженно вышел в следующий раунд.

Досадно, что позволили ускользнуть выходу в полуфинал из-за двух таких пропущенных голов. До начала сезона нам очень четко говорили: если мяч попал в руку от головы, это не считается нарушением правил.

В эти семь дней нам не слишком повезло с судейскими решениями. Мы сбились с курса после того, как счет сравнялся. Мы хотели, чтобы игра была максимально плотной, и долгое время нам это удавалось», – сказал Терзич.

Во втором тайме «Манчестер Сити» реализовал пенальти за попадание мяча в руку в штрафной. Ответный матч обслуживал судья Карлос дель Серро Гранде.

Фото: скриншот трансляции «Футбол 1»

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