Тренер «Дортмунда» Терзич о пенальти «Сити»: «Нам четко говорили, что это не считается нарушением правил»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Эмре Джан Карлос дель Серро Гранде Эдин Терзич Футбол

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич выразил недовольство судейством ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2, первый матч – 1:2).

«Конечно, мы разочарованы. По итогам трех четвертей противостояния мы проходили дальше. «Манчестер Сити» отлично сыграл в обоих матчах и заслуженно вышел в следующий раунд.

Досадно, что позволили ускользнуть выходу в полуфинал из-за двух таких пропущенных голов. До начала сезона нам очень четко говорили: если мяч попал в руку от головы, это не считается нарушением правил.

В эти семь дней нам не слишком повезло с судейскими решениями. Мы сбились с курса после того, как счет сравнялся. Мы хотели, чтобы игра была максимально плотной, и долгое время нам это удавалось», – сказал Терзич.

Во втором тайме «Манчестер Сити» реализовал пенальти за попадание мяча в руку Эмре Джана в штрафной. Ответный матч обслуживал судья Карлос дель Серро Гранде.

Фото: скриншот трансляции «Футбол 1»

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