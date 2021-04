Cудьи Говард Уэбб и Бибиана Штайнхаус женились

Бывший судья АПЛ Говард Уэбб женился на экс-арбитре Бундеслиги Бибиане Штайнхаус.

Пара узаконила свои отношения в во время паузы на матчи сборных. Свадьба прошла без гостей и свидетелей из-за ограничений, связанных с коронавирусом, , сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

Напомним, Уэбб с 2003 по 2014 год Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги. Он работал на чемпионатах мира 2010 (в том числе судил финал) и 2014 годов, а также обслуживал финал Лиги чемпионов-2009/10 «Бавария» – «Интер» (0:2).

Штайнхаус в 2017 году стала первой женщиной-арбитром в матче топ-5 лиг Европы. В 2020-м она завершила карьеру главного арбитра, но продолжает работать с системой ВАР.

