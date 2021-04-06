Медиадиректор «Спартака»: «Козловцев заходил в судейскую для передачи кода подтверждения протокола»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал видео с человеком, заходящим в судейскую стадиона «РЖД Арена» перед матчем 25-го тура «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

Сообщалось, что, возможно, это был начальник команды «Спартака» Василий Козловцев.

«Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с «Локомотивом» для передачи кода подтверждения протокола.

Меня удивляет опубликованная в СМИ незакавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция «Локомотива», а додумки журналистов.

Хорошо бы, если бы «Локомотив» предоставил на КДК полную съемку с камер видеонаблюдения: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз заходил в судейскую», – заявил Фетисов.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату ни до, ни во время, ни после игры.

В КДК не поступало видео с предполагаемым сотрудником «Спартака», посетившим судейскую перед «Локо»