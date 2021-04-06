Клопп об игре с «Реалом»: «Ливерпулю» особо нечего терять. Постараемся победить, а там посмотрим»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры с «Реалом» в 1/4 финала чемпионов (1:3 – первый матч).

«Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Я играл против несколько лет назад с «Боруссией». Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать «Реалу» создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу.

«Реал» не выигрывал с Зиданом очень много, потому что эта команда не очень опытна. Это был напряженный сезон, у них, как и у нас, было много травм. Решающая часть сезона наступает сейчас, и я уверен, что «Реал» будет не усталым после «Барсы», а, наоборот, будет готов на 100%.

Первый мяч в мадридском матче был забит после гениальной длинной передачи, но в двух других голевых моментах у наших ворот мы защищались не лучшим образом. Это просто немыслимо, когда соперник бросает аут в 15 ярдах (13,7 метра – Sports.ru) от наших ворот и его никто не накрывает вплоть до гола. Это надо менять», – сказал Клопп.