«Ювентус» предложил «ПСЖ» обменять Дибалу на Икарди

Нападающий может перейти в в рамках обмена на форварда парижан .

Представители итальянского клуба уже связались с «ПСЖ», чтобы обсудить детали возможной сделки. «Ювентус» планирует встретиться с женой и агентом аргентинца , пишет Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Гол Дибалы в ворота «Наполи» (2:1) не изменил сложную ситуацию, сложившуюся между игроком и клубом, в лучшую сторону. Сообщается, что стороны уже несколько месяцев не контактировали по поводу продления контракта.

При этом, как утверждает Tuttosport, решение об уходе Дибалы пока не является окончательным. Представители клуба встретятся с агентом игрока в мае, чтобы попытаться договориться о новом контракте. Важную роль в этих переговорах сыграет попадание команды в Лигу чемпионов.

Срок действующего соглашения Дибалы с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Чтобы игрок не ушел бесплатно, клубу надо либо подписать с ним новый контракт, либо продать его этим летом.

27-летний нападающий забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 12 матчах Серии А. У Икарди – 5 голов и 3 голевые передачи в 15 играх Лиги 1.