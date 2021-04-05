Тедеско о 0:2 с «Локо»: «Гильерме сравнил бы с Нойером. Вот поэтому они и выиграли»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал результат матча с (0:2).

«Начало игры было хорошим. Мы контролировали ход матча, как и планировали. Нужно было сразу брать инициативу. Если бы в 2-3 моментах смог найти партнера в чужой штрафной, мы могли бы открыть счет.

Но счет открыли хозяева в первой же атаке. После гола мы продолжили играть хорошо, но потом случилось удаление. И после второго гола было непросто.

В перерыве мы поменяли схему, показали характер, стали больше работать флангами, прессинговать, атаковать в глубину. Было много моментов, могли забивать.

Хочу отметить игру . Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локо» и выиграл.

Дело было не только в стандартах. После подач «Локомотив» убегал в контратаки. Основной причиной был Чорлука – он выиграл все верховые мячи.

И это для нас было проблемой. Нужно лучше работать на подборах в таких ситуациях. Второй гол был забит в контратаке, когда защитник выбил мяч головой», – сказал Тедеско.

Пять туров до финиша: «Зенит» оторвался на 7 очков, ждем драки «Спартака», «Локо» и ЦСКА за место в ЛЧ