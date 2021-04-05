Зинедин Зидан: «Реал» победил «Барсу» заслуженно. Нельзя все списывать на судью»

Главный тренер подвел итоги матча 30-го тура с «Барселоной» (2:1).

«У меня очень хорошие ощущения. Мы начали здорово и в итоге одержали заслуженную победу. У нас было много шансов забить третий мяч.

У каждого свое мнение насчет ситуации [с падением Брэйтуэйта после контакта с Менди], но я думаю, что если рефери не назначает пенальти, то это потому, что оснований нет.

Важно то, что мы сделали на поле. Нам пришлось непросто, потому что «Барса» сильна. Но нельзя все списывать на судью.

Я рад за игроков. Сегодня мы сделали много замен. Все футболисты сосредоточены на деле, все хотят играть. Это меня очень радует.

Мы все стремимся к одному. И мы одержали победу вместе.

С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей. Сейчас нам нужно отдохнуть после двух тяжелейших игр.

Не знаю, что будет в конце сезона, с точки зрения физической готовности мы на пределе», – сказал Зидан.

Роналд Куман: «Судья должен был ставить явный пенальти. Но «Барсе» снова придется смириться»