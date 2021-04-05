«Ливерпуль» впервые с декабря победил на «Энфилде». Было 6 поражений и 2 ничьих с тех пор

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«Ливерпуль» дома одолел «Астон Виллу» (2:1)  в 31-м туре АПЛ.

Мерсисайдцы выиграли на «Энфилде» впервые с декабря 2020 года. После победы над «Тоттенхэмом» (2:1) 16 декабря у команды Юргена Клоппа было 6 домашних поражений и 2 ничьих.

Следует отметить, что игру с «Лейпцигом» (2:0) в Лиге чемпионов «Ливерпуль», будучи формальным хозяином поля, проводил в Будапеште в связи с пандемией коронавируса.

В следующий раз на своем стадионе действующий чемпион Англии сыграет 14 апреля – с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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