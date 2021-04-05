«Реал» – андердог в класико, хотя не проигрывает «Барсе» 3 матча. Ставьте без риска с бонусом 1000 рублей 👍

В субботу, 10 апреля, пройдет главный матч европейских выходных – в класико встретятся «Реал» и «Барселона».

«Мадрид» на ходу: 5 побед подряд, 13 забитых мячей и возможность в случае успеха обойти каталонцев в таблице. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, но в чемпионате чувствует себя тоже достаточно комфортно. Команда Роналда Кумана выиграла 6 встреч кряду в Ла Лиге, пропустив в них всего 3 мяча. Правда, свежая статистика класико не в пользу каталонского клуба: в трех последних матчах «Реал» побеждал дважды, а третий завершился нулевой ничьей.

Тем не менее, букмекерам «Барселона» видится небольшим фаворитом: успех сине-гранатовых оценен коэффициентом 2,25, тогда как за «Реал» дают 2,90. Ничья кажется наименее вероятной, кэф – 3,80.

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