«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1). У Тухеля 7 побед в 12 матчах АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Sports.ru Кристал Пэлас Томас Тухель Футбол

В 31-м туре АПЛ «Челси» в гостях разгромил «Кристал Пэлас» (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Синие» впервые забили больше двух мячей после назначения Томаса Тухеля главным тренером. Также это первая крупная победа немца во главе «Челси».

Всего же лондонцы при Тухеле провели в Премьер-лиге 12 матчей, одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли.

Кристал Пэлас – Челси 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Хавертц, 0:2 – 10 Пулишич, 0:3 – 30 Зума, 1:3 – 63 Бентеке, 1:4 – 78 Пулишич.
Кристал ПэласГуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59), Куяте, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 76).
ЧелсиМенди, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо (Канте, 61), Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Ковачич (Зиеш, 83).
Предупреждение:
Куяте (29).

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