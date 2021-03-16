«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1). У Тухеля 7 побед в 12 матчах АПЛ

В 31-м туре АПЛ в гостях разгромил (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Синие» впервые забили больше двух мячей после назначения Томаса Тухеля главным тренером. Также это первая крупная победа немца во главе «Челси».

Всего же лондонцы при Тухеле провели в Премьер-лиге 12 матчей, одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли.

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Статистика АПЛ