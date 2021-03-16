«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1). У Тухеля 7 побед в 12 матчах АПЛ

В 31-м туре АПЛ «Челси» в гостях разгромил «Кристал Пэлас» (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Синие» впервые забили больше двух мячей после назначения Томаса Тухеля главным тренером. Также это первая крупная победа немца во главе «Челси».
Всего же лондонцы при Тухеле провели в Премьер-лиге 12 матчей, одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли.
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «Селхерст Парк»
-
Кристал Пэлас –
Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59), Куяте, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 76).
-
Челси –
Менди, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо (Канте, 61), Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Ковачич (Зиеш, 83).
- Предупреждение:
- Куяте (29).