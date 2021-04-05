Иньеста о ключевых игроках класико: «Бускетс, Альба, Месси. Уверен, Лео решит исход игры»

Бывший полузащитник «Барселоны» , сейчас выступающий за японский «Виссел Кобе», поделился ожиданиями от класико.

«Я считаю, что ключевыми в матче против станут три футболиста. Первый – . Я думаю, он главный игрок в центре поля. Еще Жорди Альба, который точно окажет влияние на ход игры. Он уже много лет играет важную роль.

И Лео Месси – это игрок, который решает исходы матчей. Уверен, что в этой игре он тоже это сделает», – сказал Иньеста.

сегодня сыграет с «Реалом» в гостях. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.