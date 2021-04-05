Иньеста о ключевых игроках класико: «Бускетс, Альба, Месси. Уверен, Лео решит исход игры»

Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Класико Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, сейчас выступающий за японский «Виссел Кобе», поделился ожиданиями от класико.

«Я считаю, что ключевыми в матче против «Реала» станут три футболиста. Первый – Серджи Бускетс. Я думаю, он главный игрок в центре поля. Еще Жорди Альба, который точно окажет влияние на ход игры. Он уже много лет играет важную роль.

И Лео Месси – это игрок, который решает исходы матчей. Уверен, что в этой игре он тоже это сделает», – сказал Иньеста.

«Барселона» сегодня сыграет с «Реалом» в гостях. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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