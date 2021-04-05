Соболев собрал 205 тысяч рублей на протез голени для девочки. Разыгрывалась его футболка сборной

Нападающий организовал благотворительный аукцион.

Футболист собрал 205 тысяч рублей за футболку с автографами, в которой он забил первый гол за сборную России (Швеции в октябре 2020-го – прим. Sports.ru).

Собранные средства пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак» – детям» Александре Корноуховой.

Соболев уже не раз помогал подопечным фонда. В феврале игрок подарил протез за 238 тысяч рублей 7-летней Ксении Стебуновой.