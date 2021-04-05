Соболев собрал 205 тысяч рублей на протез голени для девочки. Разыгрывалась его футболка сборной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев организовал благотворительный аукцион.
Футболист собрал 205 тысяч рублей за футболку с автографами, в которой он забил первый гол за сборную России (Швеции в октябре 2020-го – прим. Sports.ru).
Собранные средства пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак» – детям» Александре Корноуховой.
Соболев уже не раз помогал подопечным фонда. В феврале игрок подарил протез за 238 тысяч рублей 7-летней Ксении Стебуновой.
Саша Соболев организовал благотворительный аукцион и разыграл майку, в которой забил первый гол за сборную 🇷🇺— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 9, 2021
Собранные 205 тысяч рублей уйдут на протез голени для подопечной фонда @spartakforkids Саше Корноуховой ❤
Пример для подражания как на поле, так и за его пределами 👏🏻 pic.twitter.com/tUahMNRNQz