Неймар устно договорился о контракте с «ПСЖ» до 2026 года месяц назад. Осталось подписать бумаги

близок к продлению контракта с нападающим команды Неймаром.

Месяц назад бразилец достиг устной договоренности с руководством парижан по условиям нового соглашения. Новый контракт 29-летнего форварда с клубом будет действовать до 2026 года.

Неймар не менял своего мнения по этому вопросу. Футболисту осталось уладить последние детали нового контракта и подписать необходимые бумаги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

Ассисты Неймара – настоящий клад. Сначала сделал гол для Мбаппе, потом отрезал всю «Баварию» от Маркиньоса