Семак о «Сочи»: «Игроков прекрасно знаем, есть те, кто становился чемпионом с «Зенитом». Предстоит очень сложная игра»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча с .

– Такое бывает нечасто, когда два матча в неделю не у «Зенита», а у его соперника. Кто в данной ситуации находится в более выигрышной ситуации?

– Мы уже давно играем в таком графике. В «Сочи» также собраны футболисты, которые выступали на самом высоком уровне, привыкли к такому графику. Это не два дня, а полноценные три – более чем достаточный срок, чтобы восстановиться. Не думаю, что у какой-то из команд будет преимущество.

– Вчера «Сочи» играл с «Локомотивом» в Кубке России. Смотрели ли вы этот матч? Какие выводы можно сделать по этой игре?

– Видел, конечно. Настоящий кубковый матч, много борьбы и единоборств. Индивидуальное мастерство Смолова предрешило исход поединка. «Сочи» из-за удаления, когда им нужно было отыгрываться, поставил себя в более сложную ситуацию.

Старались, играли хорошо, на мой взгляд, но не смогли победить. Думаю, и одна, и вторая команда заслужили победу, но выигрывает тот, кто забивает больше.

– Как «Сочи» изменился с момента предыдущей встречи с «Зенитом»?

– Несущественно. Игроки все те же, мы их прекрасно знаем. Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит.

– Что происходит с «Сочи» в последнее время, учитывая, что они были на третьем месте и считались главным открытием чемпионата, а теперь скатились на шестую строчку?

– Ничего не происходит. Команда как играла, так и играет. Иногда результат позволяет двигаться вверх по турнирной таблице, иногда – соперники добиваются результата. Везение и реализация играют важную роль, а игра команды, в принципе, не изменилась, – сказал Семак.

«Сочи» примет 11 апреля.