Мбаппе, Винисиус, де Брюйне и Жоржиньо претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (гол дортмундской «Боруссии»), вингер «Реала» Винисиус Жуниор (дубль в матче с «Ливерпулем»), нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (два мяча в ворота «Баварии») и хавбек «Челси» Жоржиньо (голевая передача в игре с «Порту»).
Ответные матчи 1/4 финала турнира пройдут 13 и 14 апреля.
Мбаппе – король этой Лиги чемпионов. В плей-офф он забил уже больше Анри 😱
Зидан душил «Ливерпуль» прессингом и наказал за высокую оборону. Винисиус – звезда вечера (яркость, работоспособность и – внезапно – хладнокровие)