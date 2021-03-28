Мбаппе, Винисиус, де Брюйне и Жоржиньо претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (гол дортмундской «Боруссии»), вингер «Реала» Винисиус Жуниор (дубль в матче с «Ливерпулем»), нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (два мяча в ворота «Баварии») и хавбек «Челси» Жоржиньо (голевая передача в игре с «Порту»).

Ответные матчи 1/4 финала турнира пройдут 13 и 14 апреля.

Мбаппе – король этой Лиги чемпионов. В плей-офф он забил уже больше Анри 😱

Зидан душил «Ливерпуль» прессингом и наказал за высокую оборону. Винисиус – звезда вечера (яркость, работоспособность и – внезапно – хладнокровие)

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