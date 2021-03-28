Павар о 2:3 с «ПСЖ»: «Бавария» заслужила победу. Мы поедем в Париж, чтобы пройти дальше»

Защитник «Баварии» высказался после поражения от «ПСЖ» (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы расстроены. заслужила победу в этом матче, мы больше контролировали мяч и чаще били по воротам. – браво. У нас есть еще ответная игра, сделаем все, чтобы пройти дальше.

«ПСЖ» очень прагматично смотрел на вещи, нам этого не хватало. Мбаппе? Поздравляю его, он еще раз показал, что является отличным футболистом, но нам стоит концентрироваться на себе.

Мы поедем в Париж, чтобы пройти дальше. Мы концентрируемся на себе, а не на «ПСЖ». У нас есть игроки, которые могут обеспечить проход в следующий раунд. Мы фокусируемся на себе, а не на «ПСЖ».

Если говорить о сегодняшней игре, то мы заслужили победу. Я уверен, что мы сможем пройти дальше», – сказал Павар.

Ассисты Неймара – бесценный клад матча. Сначала сделал гол для Мбаппе, потом отрезал всю «Баварию» от Маркиньоса

Мбаппе – король этой Лиги чемпионов. В плей-офф он забил уже больше Анри 😱