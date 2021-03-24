Рио Фердинанд: «Если Хендерсон останется первым номером «МЮ», Де Хеа сделает все, чтобы уйти»

Бывший защитник высказался о вратарской позиции в манкунианском клубе.

«Если Дин Хендерсон закончит этот сезон первым номером, то сделает все возможное, чтобы покинуть клуб.

Он любит «Манчестер Юнайтед», он живет и дышит этой командой с момента своего прихода. Но я не представляю, что он скажет: «Да, Хендерсон – первый номер, а я посижу и подожду». Не представляю этого. Он точно захочет уйти.

Я не думаю, что история с двумя первыми номерами сработает. Второй вратарь нужен, чтобы понимать, что он не играет, что он на подмене – на случай травмы, для кубковых матчей.

Давид Де Хеа – не тот человек. Он был опорой этой команды. Возможно, Оле видит ситуацию немного по-другому, возможно, считает, что нужно бороться за позицию первого номера, и сейчас Де Хеа второй в очереди. Согласился ли Давид на это? Я так не думаю.

Для Сульшера это правильное решение и подходящий момент, он так хочет. Он тренер, ему платят за важные решения, и он считает правильным, что сейчас первый номер – Дин Хендерсон. Послушайте, Дин ждал этого шанса, он провел прекрасный сезон в «Шеффилде» и хочет этого», – сказал Фердинанд.