Биксант Лизаразю: «Неймар не уважает ни соперников, ни партнеров. Нельзя вести себя так, ему 29, он зарабатывает 30 млн»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю подверг критике поведение форварда Неймара.

В матче Лиги 1 с «Лиллем» (0:1) бразилец был удален в конце игры. На 90-й минуте Неймар толкнул соперника при попытке ввести мяч из аута и получил вторую желтую карточку.

«Он вернулся после двух месяцев восстановления от травмы, через три дня матч Лиги чемпионов. Нужно быть спокойным, но у этого нет совершенно. Он не уважает ни соперников, ни партнеров, у него нет дисциплины.

Нельзя вести себя так, как Неймар. Ему 29 лет, он зарабатывает 30 миллионов евро в год, он одна из главных звезд мирового футбола. Нельзя себя так себя вести, если не играл несколько недель. Это совершенно неправильно. Возможно, виноваты те, кто не наказывает его за это», – заявил Лизаразю в эфире Telefoot.