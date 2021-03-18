«Барса» по-прежнему хочет предложить Месси пожизненный контракт. Аргентинцу нужен спортивный проект с целью выиграть ЛЧ

Руководство «Барселоны» все еще намерено предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает As.

В «блаугране» считают, что такое предложение поможет удержать аргентинца в команде.

Месси готов вести переговоры и не против самостоятельно встретиться с президентом клуба без своего отца Хорхе.

У Месси есть ряд условий, которые он хочет предъявить руководству. Главное из них – четкий спортивный проект от Лапорты, на основе которого будет ясно, как планирует добиваться победы в Лиге чемпионов.

Ожидается, что капитан каталонской команды примет решение о контракте еще до окончания сезона.