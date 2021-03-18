Джикия об 1:3 с «Зенитом»: «Спартак» на ту игру не подъехал. Возможно, сказалась неопытность многих, испугались»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ.

– За несколько дней до питерского матча с «Зенитом» в декабре вы публично обещали войну. Но получилось, извините, избиение младенцев.

– Да, не подъехал «Спартак» на ту игру, согласен. Это никуда не годится, но такое тоже бывает, к сожалению.

– А есть понимание, почему?

– Возможно, сказалась неопытность многих футболистов. Просто испугались. «Зенит», выезд, принципиальная игра…

Кто-то не справился с нервами, кто-то – с игровым заданием. В итоге получилось то, что все видели, – сказал Джикия.

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