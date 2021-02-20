Жерар Пике: «Нужно оставаться джентльменом и после побед, и после поражений. В жизни чаще проигрываешь, чем выигрываешь»

Защитник поделился размышлениями касательно того, как следует принимать победы и поражения.

«Победа – это всегда достижение. Победа может стоить много или не много. Вы учитесь по мере собственного роста.

В детстве нас учат соревноваться и получать удовольствие. Это баланс между победой и счастьем. Мой отец не заставлял меня зацикливаться на победе.

Если брать футбол, то он никогда не говорил мне, что я должен добиваться больших высот или что я обязательно должен побеждать. Он требовал, но победа не была приоритетом.

Нас учат уважать друг друга с детства, но нужно применять это на практике. Нужно оставаться джентльменом и после побед, и после поражений.

У нас были очень тяжелые поражения. Распространенный пример – это «Ливерпуль». Было сложно. Иногда вы оказываетесь не готовы. В жизни вы чаще проигрываете, чем выигрываете. Поражение – это часть жизни», – сказал Пике.