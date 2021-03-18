Федун о поражении молодежки: «Чересчур много фанфар было после Исландии. Максименко можно посочувствовать, когда защиту так рвут»

Владелец прокомментировал неудачное выступление молодежной сборной России на Евро-2021 (U21).

«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: все время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — сказал Федун.

Молодежка разочаровала: получили 0:3 в решающем матче. Дания порвала нашу оборону и все решила за полторы минуты