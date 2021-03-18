Раймон Доменек: «Гризманн – не тот боец, что в «Атлетико», не узнаю его. Дембеле не мыслит как звезда, у него нет характера Месси или Роналду»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался об игроках «Барселоны» и .

«Глядя на Гризманна, могу сказать, что не вижу игрока, которого я знал раньше. Я не узнаю его. Он не показывает прежний уровень ни в «Барселоне», ни в сборной Франции. Когда он подписал контракт с «Барсой», что-то произошло. Это уже не тот боец, что был в «Атлетико».

Дембеле не мыслит как звезда. У него нет характера Месси или Криштиану Роналду, которые хотят побеждать и забивать. Я бы не стал продавать Дембеле, он все еще может стать отличным игроком. У него есть все качества, он очень быстр, хорошо владеет обеими ногами. Он способен на все», – сказал Доменек.