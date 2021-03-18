Газизов хотел назначить ассистента Семака Оливейру тренером «Спартака» вместо Тедеско («Чемпионат»)

Бывший генеральный директор хотел назначить тренера «Зенита» вместо , сообщает «Чемпионат».

«Когда Газизов пришел в клуб, он хотел заменить Тедеско на помощника Семака Оливейру, с которым Шамиль Камилович работал в «Уфе».

Оливейре было сделано предложение», – сообщил один источников.

Второй источник отметил, что назначение не состоялось потому, что Оливейра отказался возглавить красно-белых.

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в начале декабря покинул должность.

Оливейра работает в тренерском штабе с 2019 года. До этого он помогал Семаку в Уфе.