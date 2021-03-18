Газизов хотел назначить ассистента Семака Оливейру тренером «Спартака» вместо Тедеско («Чемпионат»)

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хотел назначить тренера «Зенита» Вильяма Оливейру вместо Доменико Тедеско, сообщает «Чемпионат».
«Когда Газизов пришел в клуб, он хотел заменить Тедеско на помощника Семака Оливейру, с которым Шамиль Камилович работал в «Уфе».
Оливейре было сделано предложение», – сообщил один источников.
Второй источник отметил, что назначение не состоялось потому, что Оливейра отказался возглавить красно-белых.
Газизов занял пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в начале декабря покинул должность.
Оливейра работает в тренерском штабе «Зенита» с 2019 года. До этого он помогал Семаку в Уфе.