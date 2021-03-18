🤔Кто был лучшим в «Спартаке» в марте? Голосуйте и получите шанс лично вручить приз на стадионе

В марте «Спартак» добился трех побед в трех турах РПЛ, разобравшись с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» с общим счетом 13:3. Голы в ворота соперников буквально сыпались, а сами красно-белые не пропускали больше одного мяча за матч. Пришло время определить, кто получит приз «Winline лучший игрок марта» по итогам официального клубного голосования.

Претендентов пятеро:

Александр Максименко во многом вытащил сложный матч с «Динамо», позволив «Спартаку» удержать победный счет, а также отметился яркими сэйвами в играх с «Краснодаром» и «Уралом».

Роман Зобнин не только проделывал большой объем работы в матчах с «Динамо» и «Уралом», но и стал автором двух голевых передач во встрече с екатеринбуржцами.

Квинси Промес вернулся с целью править: два гола и результативный пас показывают, что вингер в полном порядке.

Александр Соболев – лучший бомбардир РПЛ в марте, он отгрузил в ворота соперников пять мячей, а также отметился голевой передачей.

Джордан Ларссон стал автором двух дублей и результативного паса в мартовских матчах, порадовав болельщиков «Спартака» в том числе и редким по точности ударом со штрафного.

Правила участия просты:

— голосуйте за игрока в специальном разделе официального сайта клуба;

— сделайте ставку на Winline до 31 марта.

У всех участников будет возможность выиграть уникальный приз — встречу с лучшим игроком месяца на стадионе «Открытие Банк Арена»!

Победитель сможет не только вручить статуэтку футболисту «Спартака», но и пообщаться с MVP месяца, а также сфотографироваться на память.

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