Уткин о матче со Словенией: «Я черчесоскептик, но болеть за сборную нужно всегда, это экзистенциальное бремя. Вперед, «стасики»!»

Журналист Василий Уткин высказался в преддверии матча сборной России со Словенией в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Сегодня у меня свой футбол, который мне важнее (вы знаете про «Эгриси», разумеется), и матч со Словенией я посмотрю вечером в записи. До того – как получится. Но главная мысль накануне этой важнейшей игры у меня есть. Даже две. Делюсь.

Первая. Как вы знаете, я черчесоскептик. И взгляд на игру сборной нынешнего созыва у меня критический. В этой связи я достаточно часто получаю ответную реакцию – в директ инсты, а еще чаще в комментах ютуба – примерно такую: люди пишут, что они не поддерживают сейчас сборную России, что они болеют против нее.

Болеть можно за кого угодно. Боление из патриотических соображений, мне кажется, стоит сейчас в одном ряду с таким количеством, с такой бессмысленной грудой явлений, которые происходят «из патриотических соображений», что это уже никого ни в чем не убеждает. В моем понимании это биение себя пяткой в грудь.

Я всегда болею за сборную по другой причине. Расскажу. Существование сборной в гораздо большей степени, чем клуба, является непрерывным процессом. Сборную нельзя разом обновить и начать с чистого листа. Что бы ни происходило, любое обновление бывает постепенным. Любое обновление прямо наследует результаты прежней команды. Вы скажете – клубы тоже, но там все пролетает гораздо быстрее.

Поколение нынешней молодежки не поедет на чемпионат мира, если команда Черчесова провалит отбор. И следующий шанс будет только через 4 года. Это будет ужасно. Я этого не просто не хочу; я этого страшусь. Так что болеть за сборную нужно всегда. Это такое экзистенциальное бремя.

И вторая мысль. У меня есть свой особый взгляд на то, как относиться к конкретным результатам. Вот в чем слабость взгляда, что три очка есть три очка, победа не пахнет и так далее? Применительно к Мальте, например? Да в том, что там три очка возьмут все. Ну, может, кто-то один нет; но не это решает турнир.

И поражение хорватов в Мариборе – другое, но тоже очень важное: конечно, это неудача, но пусть это говорит тот, кто у Словении выиграет на ее поле. Тогда и только тогда он, гипотетический победитель, получит то преимущество, которая Хорватия вроде как сейчас упустила. Никак не раньше. Так что в данный момент это неважно.

А важно то, что отборочный турнир для сборной России начинается СЕГОДНЯ. Если в такой игре упустить треху, ее наверстывать придется потом, кровью и прочим, и не факт, что получится.

Так что как ни относись, чем ни раздражайся – вперед, Россия. Вот так. С точкой. Вперед, «стасики»!» – написал Уткин в телеграм-канале.