Уткин о 3:1 с Мальтой: «У России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь»

Журналист Василий Уткин отреагировал на победу сборной России над Мальтой (3:1) в 1-м матче квалификации ЧМ-2022.

«Победа есть победа. И игра с Мальтой палюбас разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней.

Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь.

Лучший игрок матча с отрывом – мальтиец Мбонг.

Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», – написал Уткин.

Россия еле-еле обыграла Мальту – было правда страшно за победу