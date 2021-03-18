Уткин о показе футбола вместо ЧМ по фигурному катанию: «Домохозяйки с тем же удовольствием посмотрят короткую программу на следующий день»

Журналист Василий Уткин прокомментировал отмену прямой трансляции короткой программы у пар на ЧМ по фигурному катанию из-за показа матча отбора на ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.
«О замене фигкатания на футбол сегодня на Первом. Дискуссия на эту тему ведется довольно умеренная по масштабу, но задорная. Между тем участники плохо понимают суть.
Во-первых, я не сомневаюсь, что Первый покажет сегодняшнюю короткую программу у женщин у себя на сайте. И даже на всякий случай уточнил. А футбол Первый на сайте не показывает. У него нет интернет-прав, они у «Телеспорта».
Во-вторых, тут и не было никакого выбора. Потому что официальный матч сборной России по футболу непременно надо показывать на федеральной частоте. Спонсорские обязательства.
И это значит – уже в-третьих – что если Первый поставит у себя фигкатание, то игра сборной отойдет «Матчу». И будет в эфире Первого спортивная трансляция против одновременной спортивной трансляции на «Матче». Раскол аудитории, рейтинги взаимно пожираются.
Тем более, что если на следующий день днем показать на федеральную публику избранную часть той самой короткой программы у женщин, домохозяйки посмотрят с тем же удовольствием. Вот и все. Тут и выбора-то нет. Решение программное, оно только одно и было.
UPD. Вот, оказывается, короткая у девушек даже успеет на Первый. А на сайт уйдут вообще только спортивные пары с короткой программой. Но логика именно эта)», – написал Уткин в телеграм-канале.
Анастасия Мишина: «Очень расстроились, что короткую у пар убрали из прямого эфира. Что за дела? Пусть футболисты смотрят фигурное катание»