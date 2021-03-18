Уткин о показе футбола вместо ЧМ по фигурному катанию: «Домохозяйки с тем же удовольствием посмотрят короткую программу на следующий день»

Журналист Василий Уткин прокомментировал отмену прямой трансляции короткой программы у пар на ЧМ по фигурному катанию из-за показа матча отбора на ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

«О замене фигкатания на футбол сегодня на . Дискуссия на эту тему ведется довольно умеренная по масштабу, но задорная. Между тем участники плохо понимают суть.

Во-первых, я не сомневаюсь, что Первый покажет сегодняшнюю короткую программу у женщин у себя на сайте. И даже на всякий случай уточнил. А футбол Первый на сайте не показывает. У него нет интернет-прав, они у «Телеспорта».

Во-вторых, тут и не было никакого выбора. Потому что официальный матч сборной России по футболу непременно надо показывать на федеральной частоте. Спонсорские обязательства.

И это значит – уже в-третьих – что если Первый поставит у себя фигкатание, то игра сборной отойдет «Матчу». И будет в эфире Первого спортивная трансляция против одновременной спортивной трансляции на « . Раскол аудитории, рейтинги взаимно пожираются.

Тем более, что если на следующий день днем показать на федеральную публику избранную часть той самой короткой программы у женщин, домохозяйки посмотрят с тем же удовольствием. Вот и все. Тут и выбора-то нет. Решение программное, оно только одно и было.

UPD. Вот, оказывается, короткая у девушек даже успеет на Первый. А на сайт уйдут вообще только спортивные пары с короткой программой. Но логика именно эта)», – написал Уткин в телеграм-канале.

Анастасия Мишина: «Очень расстроились, что короткую у пар убрали из прямого эфира. Что за дела? Пусть футболисты смотрят фигурное катание»